القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 37 صاروخا و3 طائرات مسيرة في هجوم مكثف

تعرضت أوكرانيا لهجوم صاروخي روسي مكثف في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وتمكنت دفاعاتها الجوية من إسقاط عدد من الصواريخ يقل كثيرا عما اعتادت التصدي له.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 37 صاروخا وثلاث طائرات مسيرة. وأشارت في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إلى إسقاط ثمانية من هذه الصورايخ.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأسبوع الماضي إن أوكرانيا تعاني حاليا من نقص في صواريخ الدفاع الجوي. ولم يتضح على الفور إذا كان هذا النقص أو أي عامل آخر هو السبب وراء انخفاض معدل الصواريخ التي تم إسقاطها.

وأفادت القوات الجوية بأن معظم الصواريخ المستخدمة خلال الليل كانت باليستية فائقة السرعة. وهذا النوع من الصورايخ أصعب بكثير في إسقاطه.

وذكر البيان "تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 من جميع (الأسلحة) التي تم إحصاؤها ولم تكن ضمن ما تم إسقاطه، لم تصل إلى أهدافها نتيجة الإجراءات المضادة الفعالة باستخدام تقنيات الحرب الإلكترونية".