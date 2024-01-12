غوتيريش يدعو إلى تجنّب "التصعيد" بعد الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "عدم التصعيد" بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، على ما قال الناطق باسمه الجمعة.

وقال ستيفان دوغاريك "يدعو الأمين العام كل الأطراف المعنية إلى عدم تصعيد الوضع بشكل أكبر من أجل السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة".

شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر تضامنا مع قطاع غزة الذي يشهد حربا بين إسرائيل وحركة حماس.

وعزز القصف المخاوف من امتداد الحرب في غزة إلى المنطقة.

في هذا السياق، من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل بعد ظهر الجمعة لبحث هذا الموضوع بناء على طلب من روسيا.