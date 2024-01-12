سوناك وزيلينسكي يعلنان في كييف عن اتفاق أمني ثنائي "غير مسبوق"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته العاصمة الأوكرانية الجمعة عن توقيع اتفاق أمني ثنائي مدته عشر سنوات، وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه "غير مسبوق".

وطالب سوناك، الذي أراد توجيه "رسالة" بهذه الزيارة المفاجئة، باستمرار المساعدات الغربية الضرورية لكييف.

وأكد أن أي إضعاف لهذا الدعم لن "يشجع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فحسب، بل أيضا "حلفاءه في كوريا الشمالية وإيران وأماكن أخرى".

وأضاف "إذا انتصر بوتين في أوكرانيا، فلن يتوقف عند هذا الحد، وسيعتقد خصومنا في جميع أنحاء العالم أننا لا نملك الصبر ولا الموارد اللازمة لحروب طويلة"، مشددا أن أوكرانيا "ليست وحيدة" ولن تكون كذلك "أبدا".

وقال سوناك أن هذا الدعم يتماشى مع "خطورة الوضع هنا" و"تصميمنا" على دعم أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه هي زيارته الخارجية الأولى هذا العام والأولى لزعيم أجنبي إلى أوكرانيا.

ووعد قائلا "قد يعتقد بوتين أنه قادر على الصمود لفترة أطول منا، لكنه مخطئ".

من جهته، أشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بـ"الاتفاق الأمني غير المسبوق" المبرم مع بريطانيا.

وقال الرئيس الأوكراني "هذا ليس إعلانا بسيطا. إنه حقيقة ستؤتي ثمارها بفضل تعاوننا".