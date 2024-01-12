فرنسا طلبت 42 طائرة مقاتلة جديدة من طراز رافال

طلبت وزارة الجيوش الفرنسية شراء 42 طائرة مقاتلة جديدة من طراز "رافال" ما يمثل "استثمارًا بأكثر من 5 مليارات يورو"، حسبما أعلن وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو الجمعة، على منصة "اكس".

وأكد الوزير أن هذا الطلب لأحدث نسخة من طائرات "داسو" سيوفر "قدرات تشغيلية حديثة". وقال إنه كان مقرراً منذ فترة طويلة ومدرجًا في ميزانية العام 2023، ويرفع إلى 234 عدد الطائرات التي طلبتها باريس من طراز رافال.