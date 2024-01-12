بريطانيا: الضربات في اليمن يبررها القانون الدولي

نشرت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة ملخصا لموقفها القانوني يقول إن قرارها بضرب أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن له ما يبرره بموجب القانون الدولي.

وجاء في الوثيقة "يحق لبريطانيا بموجب القانون الدولي استخدام القوة في مثل هذه الظروف بحيث يكون التحرك للدفاع عن النفس هو الوسيلة الوحيدة الممكنة للتعامل مع هجوم مسلح فعلي أو وشيك وبحيث تكون القوة المستخدمة ضرورية ومتناسبة".

ونشرت الحكومة الوثيقة على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "ملخص الموقف القانوني للحكومة البريطانية: شرعية العمل العسكري البريطاني لاستهداف منشآت الحوثيين في اليمن".

وأضافت أن الحكومة البريطانية ستخطر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجراءات التي اتخذتها.

وفي وقت سابق، قالت روسيا إن الهجوم على اليمن وقع دون أي تفويض من الأمم المتحدة، وبالتالي فهو "مغامرة" غير قانونية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.