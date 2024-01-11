الصين تدعو أميركا إلى التوقف عن تسليح تايوان

دعت الصين الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسليح تايوان. وأعلنت وزارة الدفاع في بكين، أمس، أن الصين غير مستعدة للتوصل إلى حل وسط حول قضية تايوان. والتقى ممثلون من وزارتي الدفاع في البلدين، الاثنين والثلاثاء الماضيين في واشنطن، قبل بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان، التي ستجرى يوم السبت المقبل.

ولدى تايوان، حكومة مستقلة، منذ عام 1949، وتطورت إلى دولة ديمقراطية، غير أن قيادة الصين ترى أن تايوان تعد جزءاً لا يتجزأ من الصين، وتسعى جاهدة إلى إعادة ضمها بالقوة إن لزم الأمر. ومهما كان من سيشكل الحكومة المقبلة، في الجمهورية الجزيرة، الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي من البر الرئيس الصيني، فقد يكون له أيضاً تأثيره الواسع في العلاقة بين واشنطن وبكين. ويمثل دعم الولايات المتحدة لتايوان نقطة خلاف رئيسة بين القوتين النوويتين. وطبقاً لبيان صادر عن الوزارة في بكين، أعربت الصين، عبر ممثلها في واشنطن، عن استعدادها لـ«تطوير علاقات صحية ومستقرة بين القوات المسلحة». وأكدت أميركا أنه يتعين أن تبقى قنوات التواصل ين الجانبين مفتوحة، حتى لا تنجرف المنافسة الثنائية إلى صراع.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال في رسالة رداً على صديقة قديمة من ولاية أيوا الأميركية تعرف إليها لأول مرة منذ قرابة أربعة عقود، إن «العالم بحاجة إلى استقرار العلاقات الصينية - الأميركية».