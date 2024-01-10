مصادر: قريباً ستدخل 400 شاحنة لقطاع غزة يومياَ

أفادت مصادر مطلعة، وفقاً لقناة "سكاي نيوز عربية"، بأن إسرائيل ستسمح في الأيام المقبلة بدخول 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة نزولا عند مطلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي التقى اليوم برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء.

ولم تحدد المصادر موعد بدء دخول هذه الشاحنات، ولا طبيعتها.

وكان بلينكن ناقش مع عباس في وقت سابق الأربعاء الجهود الجارية لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين في غزة وتسريع وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

وفي هذا الصدد، رحب الوزير بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

وأشار الوزير الأميركي إلى زيادة التقلبات في الضفة الغربية وناقش الجهود الأميركية لمعالجة العنف المتطرف.

وشدد أيضا على موقف الولايات المتحدة المتمثل في أن جميع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل يجب أن يتم تحويلها باستمرار إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقيات السابقة.

وأكد الوزير مجددا أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات الملموسة نحو إنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، يعيش فيها الطرفان بسلام وأمن.