روسيا تعلن إجلاء 93 طفلا من بيلغورود بعد قصف أوكراني

أجلت روسيا نحو مئة طفل من منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد أيام من القصف الأوكراني، وفق ما أعلن الحاكم المحلي الأربعاء.

وقال فياشيسلاف غلادكوف "اليوم غادرت المجموعة الأولى من أبنائنا بيلغورود الى منطقة فورونيج"، مشيرا الى أنه تمّ إجلاء ما مجموعه 93 طفلا.

وأوضح غلادكوف أنه وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيشارك هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 93 طفلاً، برفقة 20 معلمًا، في العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إجلاء 300 شخص إثر تزايد الهجمات الأوكرانية وإعلان تأجيل استئناف الدراسة إلى تاريخ 19 يناير الحالي.

وغداة القصف المكثف على أوكرانيا في 29 ديسمبر والذي أوقع العشرات من القتلى، كانت بيلغورود هدفاً لهجوم خلف 25 قتيلاً.

وهذا الهجوم الأوكراني هو الأكثر دموية ضد المدنيين على الأراضي الروسية منذ 24 فبراير 2022، تاريخ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وردا على ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد "تكثيف" الضربات، وواصل جيشه غاراته الواسعة النطاق على كييف والمدن الأوكرانية الأخرى.

وفي الأيّام الأخيرة، تعرضت مناطق روسية أخرى على الحدود مع أوكرانيا، مثل كورسك وأوريول، لقصف أوكراني.