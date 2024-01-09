بكين تندد بتصريحات واشنطن وطوكيو وسيئول بشأن بحر الصين الجنوبي

نددت بكين بالتصريحات المتعلقة ببحر الصين الجنوبي وتايوان، الواردة في البيان المشترك الصادر عن "حوار إندو - باسيفيك الثلاثي" بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت ماو نينغ متحدثة وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة بكين، الثلاثاء، إن الدول الثلاث تقوم بتشويه الصين من خلال تشكيل مجموعات إقصائية باسم التعاون ومحاولة خلق مواجهة وصراع.

وأفادت ماو أن الدول غير الإقليمية تحاول خلق مواجهة من خلال استعراض قوتها في بحر الصين الجنوبي.

وتابعت: "ستواصل الصين حماية سيادتها وحقوقها ومصالحها في البحار، مع إدارة خلافاتها مع دول المنطقة بشكل مناسب من خلال التشاور والحوار المباشر".

ودعت المتحدثة الدول الثلاث إلى احترام جهود دول المنطقة نحو السلام والاستقرار، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، والتوقف عن تأجيج التوترات وخلق مواجهة بين التكتلات.

وأضافت: "إن منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي رائدة التعاون، وليست رقعة شطرنج للمنافسة الجيوسياسية".

وبخصوص تايوان أكدت ماو أن الجزيرة "جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، وأن المسألة "بالكامل شأن داخلي للصين، ولا يمكن القبول بأي تدخل أجنبي".

وأكدت أن الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان يتم من خلال الالتزام بمبدأ "صين واحدة" ومعارضة "الخطوات الانفصالية" نحو "استقلال تايوان".

يذكر أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أعربت خلال الجلسة الافتتاحية لـ "حوار إندو-باسيفيك الثلاثي" في 6 يناير الجاري، عن مخاوفها بشأن سلوك الصين "الخطير والمتصاعد" في بحر الصين الجنوبي.

وشددت الدول الثلاث على أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران لا غنى عنهما لأمن وازدهار المجتمع الدولي.