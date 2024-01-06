بلينكن يلتقي أردوغان لبحث الحرب في غزة وانضمام السويد إلى الناتو

التقى وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن السبت في تركيا الرئيس رجب طيب إردوغان في إطار جولة شرق أوسطية للبحث في الحرب في قطاع غزة ومحاولة رفع آخر العوائق أمام انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكدت مصادر دبلوماسية أميركية أنّ اللقاء بين بلينكن واردوغان بدأ في بداية فترة بعد الظهر، وأعقب لقاء بينه وبين نظيره التركي هاكان فيدان.

وأظهرت صورة نشرتها قناة "خبر" التلفزيونية التركية الرسمية على حسابها على منصة "اكس" بلينكن وإردوغان جنباً إلى جنب في أحد المقرات الرئاسية على مضيق البوسفور.

ووصل بلينكن مساء الجمعة إلى اسطنبول في إطار جولة إقليمية جديدة، تقوده أيضا إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وقطر للدفع باتجاه مساعدات إضافية لغزة والبحث في سبل تجنب توسع النزاع في المنطقة بعد ثلاثة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وينوي بين مواضيع أخرى حث إسرائيل على توضيح المرحلة المقبلة من عملياتها العسكرية وبدء النقاش حول مرحلة ما بعد الحرب، والعمل على زيادة المساعدة الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.