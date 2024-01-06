تايوان: المناطيد الصينية تهديد لسلامة الطيران وحرب نفسية

اتهمت وزارة الدفاع التايوانية الصين اليوم السبت بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بعد رصد موجة من المناطيد في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان أو فوقها قبل أيام من انتخابات تايوانية مهمة.

وأصبح احتمال استخدام الصين للمناطيد بغرض التجسس قضية عالمية في فبراير عندما أسقطت الولايات المتحدة ما قالت إنه منطاد مراقبة صيني. وقالت الصين إن المنطاد كان مركبة مدنية انحرفت عن طريق الخطأ.

وتايوان في حالة تأهب قصوى تحسبا للنشاط العسكري والسياسي الصيني قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 13 يناير . وتقول إن الصين تمارس ضغوطا عسكرية واقتصادية في محاولة للتدخل في الانتخابات.

وتعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وهو ما ترفضه حكومة تايوان.

ومنذ الشهر الماضي، تبلغ وزارة الدفاع التايوانية عن عدة وقائع لمناطيد صينية تحلق فوق مضيق تايوان. وقالت الأسبوع الماضي إن بعض المناطيد حلقت فوق تايوان بالقرب من قواعد جوية رئيسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت إن المناطيد تشكل "تهديدا خطيرا" لسلامة الطيران الدولي نظرا لمسارات طيرانها.