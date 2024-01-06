كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة كورية جنوبية

أطلقت كوريا الشمالية السبت 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ الكورية الجنوبية على ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي غداة دفعة أولى أطلقتها بوينغ يانغ ما استدعى ردا من سيؤول مع تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة.

وقالت هيئة الأركان الكوربية الجنوبية "أطلقت قوات كوريا الشمالية أكثر من 60 قذيفة مدفعية بين الساعة 16.00 و17.00 تقريبا" (بين الساعة السابعة والثامنة ت غ)، محذرة بيونغ يانغ من مواصلة عمليات القصف هذه.