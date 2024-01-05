إصابة أنظمة النقل بالشلل مع اتجاه الصقيع في شمال أوروبا جنوبا

يتجه الصقيع الشديد ، الذي يجتاح المنطقة الواقعة أقصى شمال أوروبا، صوب الجنوب،ويتسبب في إصابة أنظمة النقل بالشلل ورفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية.



وسوف تنتشر الظروف الجليدية، التي أسفرت عن أبرد شهر ليناير، منذ 25 عاما، في أجزاء من السويد، بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، إلى عواصم الشمال، في عطلة نهاية الأسبوع، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت شركة "ماكسار تكنولوجيز" أن هلسنكي وستوكهولم، من المتوقع أن تشهدا درجات حرارة أقل من الصفر ب20 درجة، بينما من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في أوسلو أقل من الصفر بـ28 درجة، كحد أدنى، اليوم الجمعة.

وطلبت فنلندا من المواطنين الحفاظ على الطاقة لتفادي انقطاعها، مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتتسبب درجات الحرارة، التي تصل إلى ما دون الصفر والثلوج الكثيفة في إغلاق الطرق وعرقلة حركة القطارات، بمختلف أنحاء المنطقة، مع عدد غير معتاد من إلغاء الرحلات.

