نيويورك تسجل تراجعاً في جرائم القتل للعام الثاني

أظهرت بيانات إدارة شرطة مدينة نيويورك أن جرائم القتل، وإطلاق النار في المدينة، انخفضت في عام 2023 للعام الثاني على التوالي. وخلال العام الماضي جرى قتل نحو 380 ضحية، بانخفاض 11% عن عام 2022، عندما قُتل 429 شخصاً، وفقاً لبيانات إدارة الشرطة.

وسجلت شرطة نيويورك 967 عملية إطلاق نار، العام الماضي، مقارنة بـ1277 في عام 2022. وارتفع عدد جرائم القتل والعنف المسلح بعد جائحة «كورونا»، حيث بلغ عدد ضحايا القتل 488 في عام 2021، ما دفع العمدة إريك آدامز ومفوض الشرطة السابق، كيشانت سيويل، إلى طرح وحدة جديدة لمكافحة الأسلحة في مارس 2022.