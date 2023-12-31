بطائرات مسيرة.. روسيا تشن ضربات ضد أوكرانيا ردا على هجوم بيلغورود

شنت روسيا هجوما جديدا بطائرات مسيرة على مناطق أوكرانية، مساء السبت، بعد توعدها بأن الضربات التي استهدفت مدينة بيلغورود الحدودية الروسية لن تمر دون عقاب.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إسقاط 21 من أصل 49 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية ليل السبت.

قال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن 28 شخصا أصيبوا في هجوم على مدينة خاركيف شرقي البلاد.

تعرض فندق وبنايات سكنية وروضة أطفال ومتاجر ومبان إدارية لأضرار جراء الهجوم، بحسب مكتب المدعي العام الإقليمي.

وتسبب هجوم بطائرة روسية مسيرة في نشوب حريق بمنشأة حيوية مرتبطة ببنى تحتية في منطقة كييف المحيطة بالعاصمة، بحسب مسؤولين محليين، الذين لم يحددوا طبيعة المنشأة.

وجاءت الهجمات الروسية بعد أن أدى قصف على وسط مدينة بيلغورود الروسية الحدودية، يوم السبت، إلى مقتل 24 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، الحاكم الإقليمي لبيلغورود، الأحد إن 108 أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم، ما يجعله الأكثر دموية في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا قبل 22 شهرا.

اتهمت السلطات الروسية كييف بتنفيذ الهجوم الذي وقع في اليوم التالي لقصف جوي روسي استمر 18 ساعة في عدة مناطق أوكرانية، وأدى لمقتل 41 مدنيا على الأقل.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الذخيرة المستخدمة في الهجوم كانت صواريخ من طراز فامباير تشيكية الصنع، وكذلك صواريخ أولكا المزودة برؤوس حربية بها ذخائر عنقودية.