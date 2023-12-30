قرقاش: عامان من العمل البناء في مجلس الأمن.. فخورون بأداء فريقنا وكفاءته
عبَر المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، عن فخره بأداء الفريق الإماراتي، في مجلس الأمن، وكفاءته.
وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "أكس": "عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن".
وتابع قرقاش: "فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم".
وأضاف: "كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي".
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