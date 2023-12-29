أكبر وابل جوي في الحرب.. روسيا تطلق 122 صاروخا و36 مسيرة على أهداف أوكرانية

أعلن مسؤولون الجمعة أن روسيا أطلقت 122 صاروخا و36 طائرة مسيرة على أهداف أوكرانية، مما أسفر عن مقتل 13 مدنيا على الأقل فيما وصفه مسؤول بالقوات الجوية بأنه أكبر قصف جوي في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

وقال قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني إن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت 87 صاروخا و27 طائرة بدون طيار من نوع شاهد خلال الليل.

وكتب قائد القوات الجوية ميكولا أوليشوك على قناته الرسمية على تيلغرام: الهجوم الجوي الأكثر ضخامة منذ الحرب الروسية واسعة النطاق في فبراير 2022.

وفقًا للقوات الجوية الأوكرانية، فإن أكبر هجوم سابق كان في نوفمبر 2022 عندما أطلقت روسيا 96 صاروخًا على أوكرانيا. في هذا العام، كان أكبرها 81 صاروخًا في 9 مارس، حسبما تظهر سجلات القوات الجوية.

من جهته قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقًا: "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبًا في ترسانتها."

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، إن روسيا أطلقت على ما يبدو كل ما لديها، باستثناء صواريخ كاليبر التي تطلق من الغواصات، في الهجوم.