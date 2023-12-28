مقترح مصري يتضمن 3 مراحل متتالية تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، اليوم الخميس، عن تفاصيل جهود القاهرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال في بيان، إن مصر طرحت مؤخرًا إطارًا مقترحًا لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد رشوان، أن صياغة هذا الإطار قد جرت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن المقترح المصري يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف في بيان: "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".

وأشار إلى أن مصر تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية.

وختم بيانه: "أخيرًا، وعند ورود الردود من الأطراف المعنية، سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة، وسيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي".

ودعا رشوان في نهاية تصريحاته كل وسائل الإعلام، إلى توخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا المقترح المصري، والعودة للمصادر المصرية الرسمية للاستيضاح عن كل جديد.