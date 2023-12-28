أوكرانيا: اصطدام سفينة شحن يونانية بلغم روسي في البحر الأسود

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن سفينة شحن يونانية كانت تبحر في البحر الأسود، اصطدمت أثناء طريقها إلى ميناء الدانوب الأوكراني بلغم روسي، إلا أن الشركة المشغلة للسفينة أكدت أن سبب الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفينة، لا يزال غير واضح.

وقال ممثل عن شركة "نافا للشحن"، مقرها أثينا: "ما زلنا لا نعرف ما حدث على وجه التحديد، ولكن القبطان أبلغنا بوقوع انفجار".

وأفادت الشركة بعدم وقوع إصابات خطيرة جراء الانفجار.

إلا أن قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا قالت إن سبب الانفجار هو "لغم بحري روسي". وأوضحت في منشور عبر تطبيق "تليغرام"، أن حريقا اندلع على متن سفينة الشحن، وتم إخماده .

وعلى صعيد متصل، أفادت "ماريتايم بوليتين"، وهي منصة إخبارية متخصصة في أخبار الشحن البحري، يديرها الصحافي الروسي ميخائيل فويتنكو، بأن "لغما بحريا روسيا انفجر تحت، أو بالقرب من مؤخرة سفينة الشحن اليونانية العامة "فيسوس" عند دلتا الدانوب" أمس الأربعاء.

وذكر التقرير أن سفينة الشحن، التي كانت ترفع علم بنما، كانت متجهة إلى "ميناء إسماعيل"، وهو أحد أكبر موانئ الحبوب في أوكرانيا، ويقع على نهر الدانوب.

وأضافت: "كان الانفجار ضخما لدرجة أن مؤخرة السفينة ارتفعت عن الماء، كما انقطع التيار الكهربائي على ظهرها، وتعطلت جميع أجهزتها".

وتمكن القبطان فيما بعد من الحيلولة دون غرق السفينة التي تضررت بشدة، حيث جنح بها عن عمد، بحسب ما ورد في التقرير.

وأفادت تقارير بأنه كان على متن السفينة طاقم من 18 فردا، معظمهم مصريون.

وتتهم كييف "أسطول البحر الأسود الروسي" باستخدام الألغام لتعطيل التجارة البحرية في المنطقة.