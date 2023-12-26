وزير إسرائيلي يلمح إلى أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الثلاثاء إلى أنه تم تنفيذ أعمال انتقامية في العراق واليمن وإيران ردا على هجمات ضد إسرائيل مع اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة.

وقال جالانت للنواب "نحن في حرب متعددة الجبهات ونتعرض للهجوم من سبعة مناطق: غزة ولبنان وسورية ويهودا والسامرة (الضفة الغربية) والعراق واليمن وإيران. قمنا بالرد بالفعل واتخذنا إجراءات في ست من هذه المناطق".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة عندما شنت حركة (حماس) هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر، قال الجيش الإسرائيلي إنه رد على هجمات من لبنان وسورية ونفذ مداهمات على مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولم تنشر إسرائيل معلومات عن تنفيذ مثل هذه الأعمال في اليمن ومنها أطلق الحوثيون صواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيرة على إسرائيل وهاجموا سفنا في البحر الأحمر، ولا في العراق حيث أعلنت جماعة متحالفة مع إيران الأسبوع الماضي مسؤوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة على مدينة إيلات الساحلية جنوب إسرائيل.

كما لم تنشر إسرائيل معلومات عن عمليات داخل إيران.