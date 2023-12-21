اضراب مفاجئ يؤدي الى اغلاق نفق المانش وتوقف حركة القطارات

أدى إضراب مفاجئ للموظفين الفرنسيين في شركة "يوروتانل" التي تدير نفق المانش، إلى إغلاقه حيث توقفت حركة القطارات منذ ظهر الخميس.

توقفت جميع قطارات يوروستار التي تستخدم النفق وكذلك الشاحنات التي تنقل السيارات والشاحنات حتى إشعار آخر، بينما بدأت اولى رحلات المغادرة بمناسبة الاعياد.

وقالت غيتلينك - الشركة الأم ليوروتانل - في بيان إن الإضراب الذي دعت إليه النقابات الفرنسية أدى إلى "الانقطاع الكامل للخدمة وإغلاق محطاتنا في فرنسا والمملكة المتحدة".

واضافت الإدارة "رفضت المنظمات النقابية المكافأة الاستثنائية البالغة 1000 يورو التي أعلنتها الإدارة نهاية العام ودعت إلى الإضراب للمطالبة بمضاعفتها ثلاث مرات".

وأثار الإعلان عن إلغاء رحلات القطارات بعد الظهر إلى باريس وبروكسل وأمستردام من محطة سانت بانكراس في لندن حالة هلع بين الركاب، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس كانت في المكان.

وسارع العديد من المسافرين الذين كانوا يخططون للعودة إلى فرنسا أو بلجيكا لقضاء العطلة لتغيير تذاكرهم لليوم التالي أو لحجز على وجه السرعة إحدى الرحلات الجوية التي لا تزال متاحة من العاصمة البريطانية.

كما اضطر موظفو الاستقبال والأمن في المحطة إلى إخراج الركاب الذين انهوا الاجراءات الامنية وكانوا ينتظرون على الرصيف.

وفي محطة ليل-أوروبا، حاول البريطاني نيك البالغ 45 عاما، إدراك ما يجري. وقال "لا نعرف كيف سنعود إلى لندن اليوم. ووفقا للرسالة الإلكترونية التي تلقيناها يبدو أن القطارات ستتوقف كليا اليوم".