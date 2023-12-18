قائد الجيش الاوكراني يعلن العثور على جهاز تنصت في أحد مكاتبه

أعلن قائد الجيش الأوكراني، يوم الاثنين، العثور على جهاز تنصت سري في أحد مكاتبه، وألمح دون الخوض في التفاصيل إلى اكتشاف أجهزة في مواقع أخرى.

وذكر فاليري زالوغني، قائد الجيش، لوسائل الإعلام المحلية بشأن ما كشفه جهاز الأمن الأوكراني يوم الأحد، أنه خلال عملية تفتيش روتينية تم العثور على جهاز تنصت في الغرفة التي كان يستخدمها، وقالت الوكالة إن الجهاز لم يكن يعمل.

وسرعان ما حامت الشكوك حول روسيا بسبب الحرب الدائرة منذ 22 شهرا والتي يتوقع أن تدخل عامها الثالث.

وقال زالوغني "لدي عدة مكاتب أعمل عبرها. حدث هذا في أحدها. فحصنا (الغرفة) وعثرنا عليه (الجهاز)".

وأضاف أنه لم يعثر على أجهزة تنصت فقط في المكتب الذي يعمل فيه، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل ولم يوضح ما إذا كان قد تم العثور على أكثر من جهاز تنصت واحد في مقر هيئة الأركان العامة الأوكرانية.

تركت التطورات الغامضة الكثير من الأسئلة دون إجابة، أو مزيد من التعليقات من المسؤولين.

وتنشط أجهزة المخابرات في كل من روسيا وأوكرانيا خلال الحرب.

ووفقا للسلطات الأوكرانية نجا رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية من 10 محاولات اغتيال نفذها جهاز أمن الدولة الروسي. كما خضعت زوجته الشهر الماضي للعلاج في المستشفى بعد تشخيص إصابتها بتسمم المعادن الثقيلة.

في الوقت نفسه، ذكرت التقارير أن وكالة التجسس الأوكرانية كانت نشطة في عمليات التخريب بعيدا عن خط المواجهة.

ويتواصل القصف المدفعي متسببا في إزهاق أرواح المدنيين، حيث يتعثر القتال على الخطوط الأمامية بسبب الطين والثلوج الشتوية.

وأعلن مكتب الرئيس يوم الاثنين مقتل مدنيين أوكرانيين وإصابة اثنين اخرين على الأقل خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وفي الشمال، قصف الجيش الروسي قرية كراسنوبيليا في منطقة سومي، ما أدى إلى مقتل مدني في منزله وإلحاق أضرار بمبان سكنية. وفي الجنوب، توفي رجل يبلغ من العمر 81 عاما في الشارع خلال هجوم على وسط مدينة خيرسون.