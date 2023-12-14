قرقاش: حراك إيجابي للدبلوماسية الإماراتية يعكس القدرة على التفاعل مع أعقد القضايا

أفاد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بأن الحراك الإيجابي للدبلوماسية الإماراتية يعكس القدرة على التفاعل مع أعقد القضايا.

وقال الدكتور أنور قرقاش، في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "حراك إيجابي للدبلوماسية الإماراتية يعكس القدرة على التفاعل مع اعقد القضايا، "اتفاق الإمارات" التاريخي في كوب ٢٨، وتنظيم زيارة غير مسبوقة لممثلي مجلس الأمن إلى رفح ضمن جهود وقف إطلاق النار في غزة يضيف الي رصيد الانجازات".

وأكد على أن: "نجاح تقف خلفه قيادة حكيمة وقوة ناعمة وتوجه عقلاني وواقعي".