سيدة أوكرانيا الأولى تحذّر من «خطر مميت» إذا توقف الغرب عن دعم كييف

قالت سيدة أوكرانيا الأولى، أولينا زيلينسكا، إن بلادها ستواجه «خطراً مميتاً» في حال تراجع الغرب عن تقديم الدعم المالي للتصدي للقوات الروسية. وقالت زيلينسكا، إن شعبها سيُترك للموت إذا سئم العالم تقديم المساعدات، في وقت تضغط فيه بريطانيا على الجمهوريين في أميركا، للموافقة على إرسال مساعدات لكييف. وخلال زيارة دبلوماسية للولايات المتحدة، حذّر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الجمهوريين من أن التوقف عن تقديم دعم مالي جديد سيكون هدية عيد الميلاد (الكريسماس) للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.