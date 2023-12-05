عودة الشرطي قاتل جورج فلويد إلى السجن بعد نجاته من 22 طعنة

عاد ديريك شوفين، رجل الشرطة السابق المسجون بتهمة قتل جورج فلويد، إلى السجن، بعدما تعرض للطعن 22 مرة في سجن اتحادي في ولاية أريزونا في 24 نوفمبر الماضي.

وقال محامي رجل الشرطة السابق البالغ من العمر 47 عاماً، لصحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" الأميركية، إن حالة شوفين تحسنت، لكنهم ما زالوا قلقين للغاية من أن السجن الفيدرالي الذي يحتجز فيه لن يتمكن من الحفاظ على سلامته.

وقالت السلطات إن أحد السجناء ويدعى جون تورسكاك، هاجم شوفين في 24 نوفمبر الماضي، وقال المشتبه به البالغ من العمر 52 عاماً للشرطة إنه لم يكن ينوي قتل شوفين، لكنه أمضى شهراً يفكر في الاعتداء عليه قبل أن يطعنه بسكين في مكتبة السجن.

وحكم على شوفين، بالسجن لمدة 22.5 عاماً بتهمة الضغط بركبته على عنق فلويد لنحو 10 دقائق أثناء اعتقاله ما أدى إلى وفاته التي أشعلت احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، ورفضت المحكمة العليا الأميركية طلبه باستئناف حكم الإدانة عليه بالقتل من الدرجة الثانية الذي صدر في يوليو 2022، ويقضي شوفين أيضاً حكماً بالسجن لمدة 21 عاماً بتهمة انتهاك الحقوق المدنية لفلويد.