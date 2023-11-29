واشنطن: سفينة حربية أميركية أسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن

أعلن مسؤول أميركي، الأربعاء، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية تبحر بالقرب من مضيق باب المندب أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن، في أحدث حلقة من سلسلة تهديدات من المتمردين الحوثيين.

وقال المسؤول إنه وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية (يو إس إس كارني) أن الطائرة المسيرة - وهي من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع - تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشته عملية عسكرية لم يتم الإعلان عنها بعد.