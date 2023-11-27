الفاتيكان: البابا فرنسيس لا يعاني من التهاب رئوي وحالته تتحسن

قال الفاتيكان إن الفحص الطبي أظهر أن البابا فرنسيس لا يعاني من التهاب رئوي، وذلك بعدما أصيب بأعراض مشابهة لأعراض الانفلونزا مما اضطره لإلغاء أنشطته.

مع ذلك قال المتحدث ماتيو بروني اليوم الاثنين إن فحص الأشعة السينية " أشعة اكس" في المستشفى كشف عن وجود التهاب في رئتي فرنسيس، مما يسبب صعوبة في التنفس.

ويشار إلى أن البابا فرنسيس لم يقيم صلاة التبشير أمس الأحد من نافذة القصر البابوي كما هو معتاد، ولكن من مقر إقامته في الفاتيكان، كما قام قسيس بتلاوة أجزاء كبيرة من الصلاة. وقد قام البابا نفسه بأداء الصلاة والمباركة، وكان يسعل وظهر مرهقا.

وقال الفاتيكان اليوم الاثنين" حالة البابا جيدة ومستقرة، هو لا يعاني من الحمى وحالته التنفسية تتحسن بوضوح". كما أكد أن البابا يحصل على مضادات حيوية عن طريق حقن وريدي. وتم إرجاء بعض ارتباطات البابا من أجل أن يحظى بوقت للتعافي.