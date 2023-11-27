الإفراج عن 11 من الرهائن الإسرائيليين في غزة وتسليمهم للصليب الأحمر

أفرج مساء الإثنين عن 11 من الرهائن الإسرائيليين بينهم امرأتان و9 أطفال في قطاع غزة، وقد جرى تسليمهم لطواقم الصليب الأحمر ومنها إلى معبر رفح ثم إسرائيل، على أن يعقب ذلك الإفراج عن 33 أسيرا فلسطينيا بينهم 3 أسيرات و30 طفلا وفتى من سجون إسرائيل.

ويأتي ذلك بعد أن توصلت إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق حول الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى الجزئية، وذلك بعد محادثات جرت بوساطة قطر ومصر بخصوص قوائم الأسرى والرهائن التي أعلن عنها من قبل الجانبين؛ حسبما ذكرت تقارير إسرائيلية.

وأبلغت إسرائيل مساء الإثنين عائلات الرهائن الذين من المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى.

وجرت خلال الساعات الأخيرة مفاوضات على قوائم الأسرى والرهائن بعد أن اعترضت "حماس" وإسرائيل عليها، فيما جرى الإعلان عن تمديد الهدنة ليومين إضافيين بعدما كان من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق إن حكومته تقبل تمديد الهدنة مقابل إفراج "حماس" عن 10 محتجزين خلال كل يوم إضافي.

من جانبها، قالت حركة "حماس" إنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.