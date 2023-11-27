جو بايدن يتراجع بحدة في استطلاعات الرأي

مع بداية شهر نوفمبر، أظهرت استطلاعات الرأي تقدم الرئيس السابق، دونالد ترامب في أربع من الولايات المتأرجحة الست، ولكن سرعان ما تبع ذلك المزيد من المؤشرات حول الخطر الانتخابي للرئيس الحالي جو بايدن. وتتراجع مكانة بايدن في المواجهات المباشرة مع ترامب. ومن بين أحدث استطلاعات الرأي الشهر الجاري من 13 مركزاً منفصلاً لاستطلاعات الرأي، فإن موقف بايدن أسوأ من استطلاعاتهم السابقة. وأصبح نصيب ترامب من الأصوات في متوسط الاقتراع الوطني أعلى، الآن، من أي وقت مضى في العام الماضي. والبيانات على مستوى الولاية مذهلة بالقدر نفسه؛ وأظهرت استطلاعات أخرى تقدم ترامب بثماني نقاط في أريزونا، وبخمس نقاط في ميشيغان.

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