مسلحون مجهولون يحتجزون ناقلة نفط في خليج عدن

قال مسؤول دفاعي أميركي إنه من المعتقد بأن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط "سنترال بارك" في خليج عدن اليوم الأحد.

وهذه أحدث واقعة في سلسلة هجمات على سفن بمنطقة الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الشهر الماضي.

كما يأتي الحادث في أعقاب احتجاز الحوثيين اليمنيين سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر الأسبوع الماضي. وهددت جماعة الحوثي باستهداف المزيد من السفن الإسرائيلية.

وقال المسؤول الأميركي "القوات الأميركية وقوات التحالف موجودة في منطقة مجاورة ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وتظهر بيانات (إل.إس.إي.جي) أن ناقلة النفط الصغيرة سنترال بارك تديرها شركة زودياك ماريتايم ليمتد المملوكة لإسرائيليين، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن.