وفاة مصور مستشاري ألمانيا من أديناور وصولا إلى شولتس عن عمر ناهز 83 عاما

توفى المصور الفوتوغرافي الألماني الشهير كونراد روفوس مولر، المعروف بصوره البورتريه لجميع مستشاري ألمانيا بدءا من كونراد أديناور ووصولا إلى المستشار الحالي أولاف شولتس، عن عمر يناهز 83 عاما.

وصرحت زوجة مولر اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية بمدينة كونيجسفينتر بالقرب من مدينة بون بغرب ألمانيا، بأن زوجها توفى مساء أمس السبت بعد صراع طويل مع المرض.

وتتمتع صور مولر بالأبيض والأسود للمستشارين بدءا من أديناور ووصولا إلى شولتس بلغة بصرية قوية. وكان مولر يلتقط صوره دون كشافات، أو حوامل ثلاثية القوائم أو غيرها من الملحقات.

ورافق مولر مستشاري ألمانيا في عدد لا يحصى من الزيارات وتحول إلى شاهد على العصر عندما التقى مثلا المستشار الألماني السابق هيلموت كول بالرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف في صيف عام 1989 بمدينة بون، وكذلك عندما زار كول بعد سقوط جدار برلين الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران من أجل إقناعه بضرورة الوحدة الألمانية.