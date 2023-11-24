بدء عودة مئات الفلسطينيين إلى شمال غزة بعد وقف إطلاق النار

أفادت تقارير، وفقا لشهود عيان، ببدء عودة المئات من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم، اليوم الجمعة، بعد دخول هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، حيز التنفيذ.

ويسعى السكان لتفقد منازلهم وشققهم السكنية، وأقاربهم في مدينة غزة وأجزاء أخرى من شمال القطاع.

وقد أوقفت القوات الجوية الإسرائيلية تحليق طائراتها فوق الجزء الجنوبي من قطاع غزة.

وحذر الجيش الإسرائيلي، قبل بدء وقف إطلاق النار، من أن الحرب لم تنته بعد. وأن شمال قطاع غزة لا يزال بمثابة "منطقة حرب خطرة"، ويحظر التجول فيه.

ولا يزال هناك آلاف الجنود الإسرائيليين في شمال قطاع غزة حتى بعد بدء سريان الهدنة المؤقتة .

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن سيتم استخدام "وسائل تفريق التظاهرات"، إذا لزم الأمر، لمنع الأشخاص من الانتقال من جنوب إلى شمال القطاع.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (05:00 بتوقيت جرينتش).

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أميركية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وسوف يتم خلال هذه الهدنة التي تستمر أربعة أيام البدء بمبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين عصر اليوم الجمعة.