تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس على هدنة وتبادل رهائن وأسرى

تدخل الهدنة بين اسرائيل وحماس التي تم الاتفاق عليها الأربعاء لإطلاق سراح رهائن في قطاع غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الاسرائيلية، حيز التنفيذ الجمعة.

وخطف 240 شخصا ونقلوا الى قطاع غزة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على اسرائيل في 7 اكتوبر.

فيما يلي النقاط الرئيسة للاتفاق الذي قامت قطر ومصر والولايات المتحدة بدور الوسيط فيه.

- هدنة ورهائن

الأربعاء أُعلنت قطر التوصل الى اتفاق بين اسرائيل وحماس حول "هدنة انسانية من اربعة ايام مع امكانية تمديدها". وتطلق الحركة بموجبه 50 رهينة ممن احتجزتهم خلال هجومها وتفرج إسرائيل عن 150 أسيرا فلسطينيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الخميس "ستبدأ الهدنة الإنسانية في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ) (...) وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين من قطاع غزة في تمام الساعة الرابعة مساء (14,00 ت غ) من يوم الجمعة".

وأشار إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13 هم نساء وأطفال من اسر مختلفة.

وأكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، تصريحات المتحدث القطري.

وقالت في بيان إن "تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة وتسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية" من الجانبين.

وأضاف البيان "سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 أسيراً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً" وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن "3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن لديه "قائمة أولية بأسماء" الرهائن وإنه على اتصال بعائلاتهم.

وشدد ماجد الأنصاري على أن الاتفاق لا يشمل إطلاق سراح جنود إسرائيليين.

- شروط الاتفاق

قال مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لوكالة فرانس برس الخميس إن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بأسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم".

وتابع يقول "الاقتراح كان بتسليمهم للصليب الأحمر ثم نقلهم الى مصر ليتم تسليمهم للجانب الإسرائيلي".

وأضاف "ثم تم اقتراح أن يتم ترتيب زيارة للأسرى لاجراء الفحوصات الطبية من خلال أطباء وعناصر عبر الصليب الاحمر وتنسيق زيارة للصليب للأسرى المدنيين الاخرين ليتأكدوا من سلامتهم".

وطالبت حماس طوال فترة الهدنة بأنه تضمن إسرائيل حرية تنقل الأشخاص.

كما ينص الاتفاق على ان يعلق سلاح الجو الإسرائيلي التحليق فوق جنوب قطاع غزة وشماله طوال الايام الاربعة مدة ست ساعات يوميا ودخول عدد متزايد من القوافل الإنسانية وإمدادات الوقود إلى القطاع المحاصر.

- اسرى فلسطينيون

وبحسب حماس سيتم إطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا من النساء والاولاد دون سن 19 عامًا.

ونشرت إسرائيل قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من المحتمل أن يُطلق سراحهم بينهم 33 امرأة و123 أسيرًا دون 18 عامًا.

ومن بين المدرجة أسماؤهم في القائمة المنشورة عبر موقع وزارة العدل الإسرائيلية، 49 محسوبين على حركة حماس و60 من كوادر حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا وينتمي 17 من الأسماء المدرجة إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين و28 إلى حركة الجهاد .