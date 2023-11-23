رشقة صاروخية تستهدف قاعدة أميركية شرق سورية

أفادت مصادر سورية بأن رشقة صاروخية استهدفت ، اليوم الخميس، حقل غاز كونيكو أبرز القواعد الأميركية في شرق سورية .

وقالت المصادر ، في محافظة دير الزور ، إن عددا من الصواريخ سقطت داخل الحقل وبعضها في محيطه، مؤكدة أن القوات الأميركية وقوات سورية الديموقراطية (قسد) أعلنت حالة الاستنفار على الطرق المؤدية للحقل من جهة مدينة البصيرة وطريق عام الكونيكو دير الزور .

وتتعرض القواعد الأميركية في مناطق شمال شرق سورية الخاضعة لسيطرة قوات قسد لاستهداف يومي بواسطة القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة .

وتنتشر في سورية تسع قواعد أميركية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و ست في محافظة الحسكة .