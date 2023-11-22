رئيس وزراء الهند يرحب في اجتماع افتراضي لزعماء مجموعة العشرين بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء بوقف إطلاق النار في غزة والذي من المتوقع أن يتيح إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وحث قادة الدول الغنية والنامية على العمل معا لضمان عدم اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مودي، خلال استضافته اجتماعا افتراضيا لزعماء مجموعة العشرين، إنه يجب إطلاق سراح الرهائن وتسريع المساعدات الإنسانية. وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين لعام 2023.

وأضاف أن الإرهاب غير مقبول وموت المدنيين أمر مدان.