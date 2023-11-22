منصور بن زايد يهنئ نذير العرباوي بتعيينه رئيساً لوزراء الجزائر

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ـ خلال اتصال هاتفي ـ دولة نذير العرباوي بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

ونقل سموه ـ خلال الاتصال ـ تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون ، وتمنيات سموه للشعب الجزائري الشقيق دوام التقدم والازدهار..كما نقل تهاني صاحب السمو رئيس الدولة إلى دولة نذير العرباوي بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة .

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته لرئيس الوزراء الجزائري التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه خلال الاتصال الهاتفي متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات مع الجزائر الشقيقة معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين.