أميركا تفكر في إعادة إدراج الحوثين على قوائم "الإرهاب"

قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تراجع "التصنيفات الإرهابية المحتملة" لجماعة الحوثي المتمردة في اليمن ردا على استيلائها على سفينة شحن.

وتعليق كيربي مهم لأن أحد الإجراءات الأولى التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن بعد توليه منصبه في يناير 2021 كان إلغاء التصنيف الإرهابي للحوثيين بسبب مخاوف من أن العقوبات المفروضة على الجماعة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

واستولى الحوثيون على سفينة الشحن جالاكسي ليدر يوم الأحد في جنوب البحر الأحمر وقالوا إنها مملوكة لإسرائيل. وتطلق الجماعة طائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى على إسرائيل تضامنا مع حركة "حماس".

ووصف كيربي استيلاء الحوثيين على السفينة بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، وقال إن "إيران متواطئة فيه".

وقال كيربي في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض "في ضوء ذلك، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى أيضا مع حلفائنا وشركائنا". ودعا إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها الدولي.

والسفينة التي ترفع علم جزر البهاما وتستخدم في شحن السيارات مستأجرة من شركة نيبون يوسن اليابانية. وهي مملوكة لشركة مسجلة تحت اسم راي كار كاريرز ومقرها في جزيرة آيل أوف مان، وهي وحدة تابعة لشركة راي للشحن المدرجة في تل أبيب، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن (إل.إس.إي.جي).

ونفت إيران ضلوعها في احتجاز السفينة التي قال مالكها يوم الاثنين إنها نُقلت إلى ميناء الحديدة بجنوب اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون.