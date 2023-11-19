وزارة الصحة في غزة: إجلاء 30 طفلا مبتسرا من مستشفى الشفاء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة إجلاء 30 طفلا مبتسرا من مجمع الشفاء الطبي تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات في مصر.

وقال مدحت عباس، المتحدث باسم الوزارة، إن عملية الإجلاء تمت اليوم الأحد.

كان فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية - زار مستشفى الشفاء يوم السبت- قال إن 32 طفلا مبتسرا كانوا بين عشرات المصابين بأمراض خطيرة وعالقين داخل المستشفى الذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي.

وكان فريق المنظة قال في وقت سابق اليوم الأحد، إن 291 مريضا ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، وسط إجلاء القوات الإسرائيلية لمرضى آخرين من هناك.

كان بين الذين بقوا 32 طفلا في حالة حرجة للغاية، بالإضافة إلى مصابين بجروح شديدة ومتعددة وآخرين يعانون إصابات في العمود الفقري وغير قادرين على الحركة.

قالت منظمة الصحة العالمية، والتي قادت المهمة، إن فريقها تمكن من القيام بجولة داخل مستشفى الشفاء لمدة ساعة بعد مغادرة حوالي 2500 من النازحين والمرضى والموظفين للمستشفى صباح السبت.

وأضافت أن 25 من أفراد الطاقم الطبي ما زالوا مع المرضى.

كما ذكرت المنظمة أن المرضى وأفراد الأطقم الطبية الذين تحدثوا إلينا كانوا مرعوبين على سلامتهم وصحتهم، وطلبوا الإجلاء.