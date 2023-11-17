مدير مستشفى الشفاء: وفاة كل مرضى العناية المركزة

أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

ووفق سكاي نيوز، قال أبو سليمة إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي.

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

وقال أبو سلمية لـ"بي بي سي" إن الجنود الإسرائيليين يدخلون جميع الأقسام بالمستشفى لتفتيشها.

وأضاف أبو سليمة أن أفراد الجيش الإسرائيلي بدأوا منذ صباح الخميس في عملية تجريف في المناطق الشمالية والغربية بالمستشفى، تشمل منطقة مبنى الحروق والصيدلية المركزية، وقسم غسيل الكلى.

ووصف أبو سلمية الوضع داخل المستشفى بالكارثي والمأساوي.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن وفاة 40 شخصا، خلال ستة أيام، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، وذلك نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

وقالت الكيلة: "منذ 11 نوفمبر، وبدء حصار الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء، قتل 40 شخصا، بينهم ثلاثة أطفال حديثي الولادة، نتيجة الحصار المفروض على المستشفى، وانعدام الوقود اللازم للكهرباء. وأطباؤنا هناك بدون ماء وطعام".