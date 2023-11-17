"حزام النار" يضرب الفلبين بزلزال قوته 7.2 وسط تحذيرات من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، مما أثار مخاوف في جميع أنحاء المحيط الهادئ.

ووفقاً لشبكة "بي إن إن" الأسيوية، تم قياس قوة الزلزال، الذي وصف بأنه قوي وتحت سطح البحر، في البداية عند 6.7 درجة، لكن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل رفعها لاحقًا إلى 7.2 درجة.

التضارب حول الدرجة

ولوحظ أن عمق الزلزال كان 10 كيلومترات فقط، وهو عامل يزيد من احتمال حدوث أضرار سطحية.

ومع ذلك، اعتبرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن احتمال وقوع ضحايا وأضرار منخفض.

ويسلط التضارب حول قوة الزلزال المبلغ عنها، حيث أشار مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إلى 6.9 درجة، الضوء على مدى تعقيد قياس الأحداث الزلزالية.

"حلقة النار" والتحذير من تسونامي

والفلبين، التي تقع على بؤرة زلزالية تعرف باسم "حلقة النار"، ليست غريبة على الزلازل والانفجارات البركانية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، التي تدرك ذلك، تنبيهًا حول "معلومات تسونامي في شمال غرب المحيط الهادئ" على الرغم من أن مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ ذكر أنه من غير المتوقع حدوث تسونامي. ويمكن أن يعزى هذا التنبيه إلى احتمال حدوث تسونامي بالقرب من مركز الزلزال.

وتم تعميم التحذير على الدول المجاورة كإجراء احترازي.

ونصحت السلطات في الفلبين السكان بالاستعداد لمواجهة الهزات الارتدادية والأضرار المحتملة. ويعد هذا الحدث بمثابة تذكير واقعي لضعف المنطقة أمام النشاط الزلزالي والدور الحيوي الذي تلعبه أنظمة الإنذار المبكر.