الامم المتحدة: غرق مركب قبالة سواحل اليمن يسفر عن 64 مفقودا

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء أن ما لا يقل عن 64 مهاجرا من القارة الافريقية فقدوا في البحر بعد غرق قارب قبالة سواحل اليمن.

وقالت الوكالة الأممية إن الحادث وقع الأحد في باب المندب، المضيق الذي يفصل اليمن عن القرن الافريقي.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة في بيان أن القارب الذي كان ينقل نحو 90 مهاجرا بينهم 60 امرأة، كان متجها إلى اليمن قادما من جيبوتي عندما وقع حادث الغرق.

وتابعت المنظمة أن خفر السواحل اليمنيين تمكنوا من انقاذ 26 شخصا وعزت الحادث الى عطل في المحرك وسط بحر هائج.

وقال نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مات هوبر في البيان "تسلط هذه المأساة الضوء على الحاجة الملحة للتعاون العالمي لإنشاء طرق هجرة أكثر أمانا".