نتنياهو لوزرائه: إذا لم تجيدوا التحدث بدبلوماسية لا تتكلموا

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزراء حكومته يوم الأحد باختيار كلماتهم بعناية فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية مع حركة حماس.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للحكومة: "كل كلمة لها معنى عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية. إذا كنت لا تعرف – لا تتكلم". وأضاف: "يجب أن نتعامل مع الأمر بحساسية".

وكان نتنياهو يشير إلى التصريحات الأخيرة للوزراء التي يُنظر إليها على أنها ألحقت الضرر بسمعة إسرائيل.

يوم السبت، قال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر للقناة 12 إن الحرب هي بمثابة "نكبة لغزة".

وأثار وزير التراث عميحاي إلياهو ضجة في وسائل الإعلام الدولية الأسبوع الماضي عندما أشار إلى أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد حماس قد يكون إسقاط قنبلة نووية على غزة، في تصريحات سرعان ما نفاها نتنياهو، قبل أن يعلق مشاركة إلياهو في اجتماعات مجلس الوزراء.

وكان إلياهو، وهو عضو في حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يتحدث ردا على سؤال في مقابلة إذاعية.

وقال المحاور في راديو "كول بيراما": "توقعاتك هي أننا سنسقط صباح الغد ما يرقى إلى نوع من القنبلة النووية على كل غزة، ونسويها بالأرض، ونقضي على الجميع هناك".

وأجاب إلياهو: "هذه إحدى الطرق"، مضيفا "الطريقة الثانية هي تحديد ما يهمهم، ما يخيفهم، ما يردعهم".

في الوقت نفسه، صرح العديد من الوزراء أن إسرائيل يمكنها أو ينبغي لها أن تفكر في إعادة بناء المستوطنات في القطاع، وهو ما يتناقض مرة أخرى مع الموقف الإسرائيلي الرسمي المتمثل في أنها لا تنوي إعادة احتلال غزة على المدى الطويل.