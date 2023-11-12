وصول مجموعة من الأجانب والمصابين إلى مصر بعد إعادة فتح معبر رفح

قالت أربعة مصادر أمنية مصرية إن مجموعة من الأجانب والمصابين الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة وصلوا إلى مصر، اليوم الأحد، بعد إعادة فتح معبر رفح.

وذكرت المصادر أن عدد من المصابين الفلسطينيين وصلوا إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج، إضافة إلى 80 من حملة الجنسيات الأجنبية وعائلاتهم بينما يخضع آخرون لإجراءات العبور.

وكانت عمليات الإجلاء عبر المعبر توقفت يوم الجمعة بعد عقبات في نقل المصابين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.