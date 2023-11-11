مسؤول طبي: خروج مجمع الشفاء الأكبر في غزة عن الخدمة بسبب الهجمات الإسرائيلية

أعلن مسؤول طبي عن خروج مجمع الشفاء الأكبر في غزة عن الخدمة، اليوم السبت، وسط تعرضه لهجمات إسرائيلية مكثفة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الأطقم الطبية محاصرة داخل مجمع الشفاء الطبي، وهناك عدد كبير من المُسيرات الإسرائيلية في كل الاتجاهات.

وأضاف القدرة: "نستطيع القول إن مجمع الشفاء توقف عن العمل وخرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لكل شيء يتحرك داخل المجمع".

وأفاد القدرةبتوقف قسمي العناية المركزة والأطفال وأجهزة الأوكسجين عن العمل ما أدى إلى وفاة مريض في قسم العناية المركزة وآخر في قسم العناية فيما بقية المرضى في القسمين مهددون بالموت في أي لحظة بسبب كثافة النيران داخل المستشفى.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الخامس في مبنى الجراحة داخل مجمع الشفاء الطبي فيما لا تتمكن الأطقم الطبية من التنقل من مبنى إلى آخر داخل المجمع بسبب كثافة القصف والنيران.

وأكد القدرة أن النازحين والجرحى والطواقم الطبية داخل مجمع الشفاء الطبي يعانون بسبب عدم وجود طعام ولا ماء بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي وانتشار الخوف بينهم بسبب إطلاق النار الكثيف من الجيش الإسرائيلي.

وكان 21 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة خرجت عن الخدمة في وقت تعرضت مستشفيات في غزة وشمالها إلى هجمات إسرائيلية متواترة على مدار ساعات سواء باستهداف مباني داخل المستشفيات أو في محيطها.