الأسد يتوجه إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة حول غزة

يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة لبحث الوضع في غزة، حسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا ).

وتبحث القمة التي ستعقد غداً الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يعيشه قطاع غزة من عدوان إسرائيلي يتسبب يومياً بمقتل وإصابة المئات ، ويخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا أمس في الرياض اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الطارئة، ناقشوا خلاله مشروع القرار المتعلق بالتطورات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والمزمع رفعه إلى القادة العرب في قمتهم التي ستعقد غداً السبت.

ودعت الجامعة العربية إلى عقد القمة الطارئة بناء على طلب السعودية والفلسطينيين.