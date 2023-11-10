منظمة الصحة العالمية: مستشفى الشفاء في غزة يتعرض للقصف

قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن مستشفى الشفاء في قطاع غزة يتعرض للقصف، وإن 20 مستشفى في القطاع خرجوا الآن من الخدمة.

وقالت المتحدثة مارجريت هاريس لدى سؤالها عما قالته وزارة الصحة في غزة عن تنفيذ إسرائيل لضربة جوية على ساحة المستشفى: "ليس لدي التفاصيل عن مستشفى الشفاء لكننا نعلم بالفعل أنه يتعرض للقصف".

ولدى طلب مزيد من التفاصيل منها، قالت نقلاً عن زملاء يعملون هناك إن الموقع يشهد "عنفاً مكثفاً".