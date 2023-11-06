مصادر: بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية الروسية 2024

قالت ستة مصادر لـ"رويترز" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس 2024، وهي خطوة من شأنها أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.

وقالت المصادر التي طلبت من "رويترز" عدم الكشف عن هويتها إن أنباء قرار بوتين بدأت تتواتر وبدأ مستشارون في الإعداد للحملة.

وتظهر استطلاعات رأي أن بوتين يتمتع بنسبة تأييد تصل إلى 80 بالمئة داخل روسيا، وقال أحد المصادر وهو مطلع على الخطط: "القرار تم اتخاذه.. بوتين سيترشح"، وقال مصدر آخر إن تلميحاً مدروساً عن الأمر سيرد خلال أسابيع قليلة في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة "كوميرسانت" الشهر الماضي.

وقال مصدر ثالث على دراية أيضاً بما يدور في الكرملين، إن القرار اتخذ وإن مستشاري بوتين يعدون لمشاركة بوتين في الانتخابات، وقالت ثلاثة مصادر أخرى إن القرار اتخذ بالفعل وإن بوتين سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.