ملك الأردن يستقبل عبدالله بن زايد والوزراء المشاركين في الاجتماع التنسيقي العربي

استقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ، وبحضور ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ووزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية ودولة قطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين شاركوا في الاجتماع التنسيقي العربي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين.

وقد نقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان للملك عبدالله الثاني بن الحسين، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وتمنياته للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وشعبها الرخاء والازدهار.



فيما حمل الملك عبدالله الثاني سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.