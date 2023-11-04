رئيسة المفوضية الأوروبية تجري محادثات في كييف بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم السبت، في زيار مقررة ومعلنة سلفاً، وهي السادسة لها منذ الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فون دير لاين، لدى وصولها إلى محطة للسكك الحديدية في كييف، ومن المتوقع أن يناقش زيلينسكي وفون دير لاين التقدم الذي أحرزته أوكرانيا على مسار الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وجاءت الزيارة قبيل تقرير من المقرر أن تقدمه رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء المقبل، بشأن التقدم الذي حققته أوكرانيا في تنفيذ إصلاحات يراها التكتل الأوروبي ضرورية، ومن المتوقع أن يكون للتقرير دور مهم عندما يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن إطلاق مفاوضات مع كييف حول انضمامها للتكتل.

وقالت فون دير لاين للصحافيين وهي في طريقها إلى كييف: "أريد أن تطمئن أوكرانيا إلى أننا نقف إلى جانبها ونقدم لها التشجيع والدعم".

وإضافة إلى طموحات أوكرانيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي، قالت رئيسة المفوضية إنها تعتزم أيضاً خلال الزيارة مناقشة الدعم المالي والعسكري المقدم لكييف، والعقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب.

وأقرت فون دير لاين بأن السفر إلى منطقة حرب أمر لا يحدث كثيراً، وقالت: "بالطبع، كلما سافرت إلى أوكرانيا، هناك دائما شعور معين بالتوتر، فهي منطقة حرب".