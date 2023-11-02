لبنان: حرائق القصف الإسرائيلي دمرت 40 ألف شجرة زيتون

قال وزير الزراعة اللبناني إن الحرائق الناجمة عن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان أتت على نحو 40 ألف شجرة زيتون وأحرقت أراضي على مسافة مئات الكيلومترات المربعة مما يوجه ضربة قوية لمحصول رئيسي في البلاد.

وتشتعل الحرائق يوميا على الجانب اللبناني من الحدود منذ أن بدأ "حزب الله" وإسرائيل تبادل إطلاق النار الشهر الماضي بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس

التي تدير قطاع غزة.

وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن لرويترز "40 ألف شجرة يعني 40 ألف تاريخ عم نخسرهم لأنه شجرة الزيتون الناس مرتبطة فيه روحيا، أجدادنا زرعوا ونحن عم نخسرهم اليوم".

واتهم إسرائيل بإشعال الحرائق عن طريق استخدام قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض لتدمير المناطق الحرجية.

ونفى الجيش الإسرائيلي هذا الاتهام وقال إن أنواع قذائف الدخان التي يستخدمها لا تحتوي على فسفور أبيض.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "قذائف الدخان التي تحتوي على فوسفور أبيض والموجودة لدى الجيش الإسرائيلي ليست مخصصة لإشعال حرائق ولا تستخدم في ذلك، وأي ادعاء بأن هذه القذائف تستخدم لهذا الغرض لا أساس له من الصحة".

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن نحو 130 حريقا في 60 قرية والمناطق المحيطة بها اندلعت خلال القتال.